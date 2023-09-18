«مستقبل وطن» بأسيوط لقاءات جماهيرية للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، اجتماعاً تنظيمياً موسعاً لعرض الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط.

حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

بدأ الاجتماع بكلمة المحاسب هاني مبروك أمين الحزب بالقوصية، وتمّ فيها الترحيب بالحضور واستعدادات أمانة القوصية وتجهيزاتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع هدفه التنظيم والتحدث عن الخطة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى الإنجازات الموجودة داخل مصر والعلاقات الطيبة مع دول العالم وتحدث عن الدولة المصرية الآمنة ونجاحها في القضاء على فيروس سي وربط الدولة ببعضها من خلال الطرق الحديثة والكباري وركز على كل أعضاء الامانات التنظيمية بضرورة التوعية بأهمية النزول والمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

حزب مستقبل وطن

وأكّد محمود نفادي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، مواجهة التحديات ومحاربة الشائعات والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، معربًا عن سعادته بالحضور والتفاعل الموجود، مطالبًا أنَّ ينعكس هذا التفاعل وهذا الحضور على أرض الواقع في المشاركة الجادة في كل الاستحقاقات المقبلة، متابعًا «لابد لنا جميعاً أن نعمل داخل منظومة واحدة تحت مظلة واحدة وهي مظلة حزب مستقبل وطن».

جاء ذلك بحضور محمود نفادي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والمحاسب هاني مبروك أمين الحزب بالقوصية، والنائب إبراهيم نظير والنائبة هند جوزيف أمين والدكتور خالد علي عبدالعال القائم بتسيير أعمال أمين التنظيم، والأمناء المساعدين صالح البارودي وإسلام نظير وأحمد عبدالظاهر وأعضاء هيئة مكتب أمانة القوصية وأمناء الأمانات النوعية وأمناء الوحدات الحزبية بأمانة القوصية.