أطباء مستشفى برج العرب ينقذون حياة شاب بعملية ثلاثية في المخ والوجه والفم

نجح مستشفى برج العرب في التدخل الجراحي لإنقاذ شاب عمره 35 سنة، تعرض لحادث نتج عنه كسر في عظام الجبهة وصل إلى المخ وكسر في عظام الوجه نتج عنه مشكله في فتحه الفم فتحه طبيعه.

تفاصيل العملية

بمجرد وصول الحالة إلى المستشفى، تم التنسيق بين قسمي جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين لدخول العمليات لرد و إصلاح كسر عظام الجبهة واستئصال كسر منخسف بالجمجمة ورد كسر وخلع بالفك واستعادة فتحة الفم الطبيعية.

وأكدت صحة الإسكندرية في بيان لها، أن حالة المريض استقرت دون مضاعفات، وذلك بعدما شارك في إجراء العملية كل من: الدكتور أحمد الرحماني أخصائي جراحة المخ و الأعصاب، الدكتورة أسماء مختار طبيب جراحة فم ووجه وفكين، الدكتورة نورهان مشالي أخصائي تخدير، الدكتور أحمد عادل أخصائي التخديربالإضافة لفريق تمريض العمليات برئاسة نجوى فؤاد عنتر وإشراف عمليات صفاء أبو حلاوة.

صحة الإسكندرية تشكر الأطباء على إنقاذهم المريض

و قدم الدكتور وليد مختار، مدير المستشفى الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لبذل كل الجهد و =التنسيق المتميز بين قسم جراحة المخ و الأعصاب وقسم جراحة الوجه والفكين لإنجاح تلك العملية وإنقاذ حياة المريض.

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون وأشادت بالتنسيق المثمر بين رؤوساء الأقسام والهيئة الطبية والادارية والذي أتى ثماره في إنقاذ حياة المريض، موجهة الشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى.