دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بينها: «سومي-ميكولاييف-خاركيف-دنيبروبيتروفسك-كيروفوجراد-بولتافا» وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعات«زابوريجيا-خيرسون-دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت في 2022، على إثر استفتاء، ضمها «زابوريجيا-خيرسون-دونيتسك» بالإضافة إلى «لوجانسك»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وأمس الاثنين، تعرض وسط مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا، لهجوم بالصواريخ الروسية، وفقا لما أعلنه رئيس البلدية إيهور تيريخوف عبر «تليجرام».

إطلاق 7 قذائف على كويبيشيفسكي غرب دونيتسك

وكانت القوات الأوكرانية، أطلقت 7 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي الواقعة غرب «دونيتسك» خلال 3 ساعات في الفترة من الساعة 06:20 إلى 09:20 مساء أمس الاثنين بتوقيت موسكو «06:20- 09:20 مساءا بتوقيت القاهرة».

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، قال في وقت سابق، إن قوات بلاده تمكنت من اختراق الخطوط الروسية قرب مدينة «باخموت» الواقعة شرق البلاد بعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشيفكا، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تدمير الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي، وفقدت قدرتها على القتال بالكامل في المعارك بالقرب من باخموت شرق البلاد.

وأضاف سيرسكي، أن القريتين، كانتا تمثلان عنصرين هامين في الخط الدفاعي للعدو الممتد من باخموت إلى هورليفكا، وأقر المسؤول العسكري الأوكراني، بأن الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.