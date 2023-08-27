مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في ضربات أوكرانية على «بيلجورود»

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن سلطات بيلجورود كشفت عن إطلاق كييف أكثر من 140 قذيفة على المقاطعة الليلة الماضية، وأكدت مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، وتضرر نحو 50 منزلا ومنشآت عامة وخاصة نتيجة القصف الأوكراني.

روسيا تشن هجوما جويا

يأتي ذلك بالتزامن مع شنّ روسيا هجومًا جويًا، خلال الليل، على مناطق في وسط وشمال البلاد، بحسب «رويترز».

وقال روسلان كرافشينكو، حاكم منطقة كييف، إن شخصين أُصيبا، ولحقت أضرار بعشرة مبانٍ بسبب سقوط حطام صاروخي، في منطقة لم يسمها بالعاصمة كييف.