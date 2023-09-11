الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين فوق بيلجورود

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا، وفقا لما اعلنته وزارة وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الاثنين.

وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أشار إلى سقوط شظايا إحدى الطائرتين على الطريق بجوار مبنى سكني خاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 70 مرة، باستخدام 244 طلقة ذخيرة، بينها قذائف عنقودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ«مجلس النواب»الأمريكي، مايكل ماكول، قال في وقت سابق، إن بيان قمة مجموعة العشرين في 2022، أعطى أوكرانيا الأمل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» عقب الاتفاقيات الأمنية ونهاية الأزمة، مشيرا في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إن بيان «قمة نيودلهي» الهندية 2023، أقر بعدم وجود زيلينسكي وحاشيته بالأزمة الاوكرانية.

من جانبها، قال مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، إن «مينسك» بحاجة إلى تفاهم متبادل طبيعي وعلاقات ودية مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن محاولة بلاده التصرف بضبط النفس عندما تنتهك مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية حدودها.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنهفي الوقت الحالي لا وجود لأي مؤشرات تدل على أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما بـأي دبلوماسية هادفة، معتبرا في مقابلة مع قناة «أيه بي سي» الإخبارية الامريكية، أن الشرط العادل للشروع في مفاوضات سلام بين ورسيا وأوكرانيا يجب أن يكون قائما على الاعتراف بوحدة أراضي أوكرانيا.

بلينكن: الولايات المتحدة ستدخل في عملية التفاوض وراء أوكرانيا

وأشار بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة ستدخل في عملية التفاوض وراء أوكرانيا.وكانت مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، نيكي هالي، وصفت في وقت سابق، قرار قمة مجموعة العشرين، حول الازمة الأوكرانية، التي استضافتها مدينة «نيودلهي» الهندية، بالانتصار لروسيا والصين.

وانتقدت هالي، الرئيس الامريكي جو بايدن لفشله في إقناع مجموعة العشرين، باتخاذ موقف أكثر صرامة، مشيرة إلى انتصار الصين، وعينها على تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أدلى الناخبون الروس بأصواتهم في جميع أقاليم روسيا بالانتخابات المحلية من بينها 4 مناطق «دونيتسك-لوجانسك-خيرسون-زابوريجيا»، أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022، فيما يعرف بيوم «التصويت الموحد».

وأجريت الانتخابات في المناطق الروسية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة: «دونيتسك-لوجانسك- خيرسون-زابوريجيا»، للمرة الأولى

بشكل عام، أجريت الانتخابات على مختلف المستويات في 85 كيانًا مكونًا لروسيا الاتحادية. وأجريت انتخابات مباشرة لكبار المسؤولين في 21 منطقة، كما أجريت انتخابات نواب الهيئات التشريعية في 20 منطقة.

حصول «روسيا الموحدة» على 78.04% من الأصوات في دونيتسك

وحقق «روسيا الموحدة»، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في مناطق لوجانسك ودونيتسك زابوريجيا وخيرسون، بعد فرز جميع الأصوات، وحصل الحزب عل 83.01% من الأصوات في الانتخابات المحلية في زابوريجيا وفي خيرسون، على 74.86% من الأصوات «28 مقعدا» في المجلس التشريعي المحلي،

وفي دونيتسك، حصل حزب «روسيا الموحدة» الحاكم على 78.04% من الأصوات.وكان رئيس مجلس النواب الروسي «الدوما» فياتشيسلاف فولودين، قال في وقت سابق، عبر «تليجرام»، إن الانتخابات في «دونيتسك-لوجانسك-خيرسون-زابوريجيا» أُجريت بشكل علني وصادق.

من جانبه، أعلن رئيس حزب «روسيا الموحدة» الحاكم في روسيا، دميتري مدفيديف، أنه خلال أيام التصويت في الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة، كان السلطات الأوكرانية تؤجج مشاعر التوتر باستمرار، من خلال الهجمات المباشرة والطلعات الجوية والحرب نفسية التي تشنها «كييف».