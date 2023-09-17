دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأحد، إن انفجارات في أوديسا الواقعة جنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت سلسلة انفجارات، وقعت في وقت سابق من اليوم الأحد، خاركيف الواقعة شمال شرق اوكرانيا، فضلا عن إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا، وفقا لما ذكره موقع «أبشيستفني نوفوستي» الإخباري الأوكراني

بدورها، عثرت الشرطة الأوكرانية، على جثة يعتقد أنها للمقاتل البريطاني دانييل بيرك الذي كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية عام 2022، في أراضي إحدى مناطق «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز» البريطانية.

وكان 4 نواب جمهوريين في «الكونجرس» الأمريكي، طالبوا في رسالة إلى الرئيس جو بايدن بالإسراع في تسليم صواريخ «أتاكمز» إلى أوكرانيا، وقال النواب إن التأخير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في النرويج، اعترف رئيس اللجنة العسكرية للتكتل العسكري، روب باور بأن طلبات «كييف» من الأسلحة والذخائر وحجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف الانتاجيىة.

تدمير 6 مسيرات حاولت تنفيذ هجوم قبالة الساحل الغربي لـ«القرم»

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فجر اليوم الأحد، تدمير أنظمة الدفاع الجوي، 6 مسيرات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم، وصفته بـ«الإرهابي» قبالة الساحل الغربي لـ«شبه جزيرة القرم».

بدوره، أشار مصدر في منظمة الأمم المتحدة، إلى أن لم يتم تأكيد مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع «مجلس الأمن الدولي» المقرر في 20 سبتمبر الجاري حول أوكرانيا، مضيفا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن شكل الاجتماع لا يتطلب المشاركة الإلزامية لرؤساء الوفود.

وأضاف المصدر، أن قد يمثل كييف وزير الخارجية دميتري كوليبا، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست مقررة مشاركته بعد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي التشيك، تظاهر آلاف الاشخاص في العاصمة «براج»، ضد حكومة يمين الوسط التشيكية التي اتهموها بإيلاء أوكرانيا الاهتمام أكثر من إيلائه مواطنيها، وقال حزب «برو»، منظم الاحتجاجات، إن عدد المشاركين بلغ أكثر من 100 ألف شخص، بينما قدرت وكالة الأنباء التشيكية العدد بنحو 10 آلاف.

من جانبه، أعلن الجيش الكوري الشمالي، استعداده لتعزيز الأخوة العسكرية مع نظيره الروسي والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب، وفقا لما وزير الدفاع الكوري الشمالي، «كانج سون نام»، إن جيش بلاده على، وفقا لما ذكرته إذاعة «صوت كوريا».

كوريا الشمالية: أسطول روسيا يقدم مساهمة كبيرة في مجال ضمان السلام

وفي وقت سابق، وخلال زياراته لروسيا، قال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يقدم مساهمة كبيرة في مجال ضمان السلام والأمن في منطقة شمال شرق آسيا وحول العالم.

وكان زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، خط خلال زيارته لفرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» الروسية، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أسطرا للذكرى والتاريخ في دفتر الزوار الفخري، كما تسلم المسؤول الشمالي، من طاقم الفرقاطة نموذجا مصغّرا لها.

وأعرب وزير الدفع الروسي سيرجي شويجو، خلال حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون» للفرقاطة، عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع بلاده وكوريا الشمالية، مقدما هدية لـ«كيم جونج أون».