هجوم روسي بمسيرات على منطقة أوديسا الأوكرانية

قتل شخص جرّاء هجوم شن بمسيّرات روسية على منطقة أوديسا، جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن الحاكم المحلي أوليج كيبر، صباح الأربعاء، مضيفًا أن منشآت مرفئية وزراعية تضررت.

وقال «كيبر» عبر تطبيق «تليجرام»: إن القوات الروسية، هاجمت إزماييل في منطقة أوديسا بمسيّرات لأكثر من ثلاث ساعات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وأضاف: «للأسف توفي شخص في المستشفى متأثرًا بجروحه، موضحًا أن الضحية من العمال الزراعيين».

وأصبح ميناء إزماييل على نهر الدانوب إحدى الطرقات الرئيسية لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، منذ وضعت موسكو في يوليو حدًا لاتفاقية كانت تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بحرية عبر البحر الأسود.

وأشار الحاكم إلى تعرض منشآت مرفئية وزراعية لأضرار، خصوصا أبنية إدارية.

وتضم منطقتا أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا مواني ومنشآت أخرى حيوية للتجارة البحرية وقد كثفت روسيا هجماتها عليهما منذ انتهاء الاتفاقية.