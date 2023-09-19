اندلاع حريق بمستودع صناعي جراء هجوم روسي على مدينة لفيف غربي أوكرانيا

أصيب امرأة واحدة على الأقل، جراء هجوم شنته مسيرات روسية، على مدينة لفيف الواقعة غربي أوكرانيا، فيما اندلع حريق في مستودع صناعي

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شنت القوات الروسية، غارات باستخدام طائرات مسيرة على مدينة «لفيف» الأوكرانية، فيما أشارت وسائل إعلام إلى دوي انفجارات في المدينة الواقعة غربي أوكرانيا.

من جهتها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني تصدت للهجوم.

وفي وقت سابق، تعرضت منطقة صناعية في خاركيف الواقعة شرق أوكرانيا، لهجوم روسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.