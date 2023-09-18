حالة الطقس اليوم.. معتدل الحرارة على شمال البلاد وشبورة في الصباح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم متوقعة أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، غدا، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّه بالنسبة لحالة الطقس اليوم يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

شبورة مائية صباحا ورياح على عدة مناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، وتسمتر حتى الساعة السابعة صباحا، كما أنه الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية فإنّها جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.