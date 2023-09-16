توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. العظمى بالقاهرة 34 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الأحد 17-9-2023

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 18-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 19-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 الصغرى 28 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.