ضبط 12 طن من مقاطع دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

وأطلع المحافظ على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت المرور على الأسواق بعدد من الأحياء، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

ضبط 12 طن مصنعات لحوك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي 12 طن مصنعات لحوم ودهون ودوبريهات ومقطعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أنّ الضبطيات ضمت ضبط 9 أطنان دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الحملات التمشيطية بحي الهرم، بالإضافه إلى ضبط 600 كيلوجرام هياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و93 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي بولاق الدكرور.

«راشد» يوجه بالتصدي لأي مخالفة

وشملت المضبوطات 1300 كيلوجرام مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و52 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي الوراق بالإضافة إلى ضبط 860 كيلوجرام دهون ودوبريهات ومقطعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية، وضبط 28 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينة أكتوبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد 11 محضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .