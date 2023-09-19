ضبط 46 مخالفة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط 46 مخالفة، وتم تحرير محاضر بها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية على المخابز

وقال وكيل تموين الدقهلية، في بيان، إنه جرى شن الحملات بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضبط المخالفين.

ضبط 46 مخالفة في مخابز وأسواق

وأوضح أنه جرى تحرير مخالفات تموينية للمخابز والأسواق كالتالي:

- محضر تجميع بطاقات

- محضر تصرف في دقيق بقيمة 1 شيكارة

-14 محضرا عدم مطابقة للمواصفات

- 9 محاضر نقص وزن

- محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية لدى تاجر تمويني

- محضر عدم وجود شهادة صحية

- 5 محاضر ذبح خارج السلخانة

- 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)

- 4 محاضر سلع مجهولة المصدر

- 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لتاجر تمويني

- 2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.