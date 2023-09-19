قائمة الأفلام العربية المرشحة في مسابقة الأوسكار.. بينها «فوي! فوي! فوي!»

خلال الساعات الماضية، انضمت مصر إلى قائمة الدول التي رُشحت أفلامها لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ96، المقامة في مارس 2024، وجاء اختيار الفيلم المصري «فوي! فوي! فوي!» بإجماع أعضاء اللجنة من قائمة مختصرة، ضمت أفلام «وش في وش»، «19 ب»، «بيت الروبي» و«الباب الأخضر»، لتصبح هذه الدورة العربية الخامسة التي ترشح فيها مصر أفلامها لـ أوسكار 2024.

الفيلم المصري «فوي! فوي! فوي!»

وجاء اختيار فيلم «فوي! فوي! فوي!» هذا العام، بعد أنّ قرت اللجنة العام الماضي، عدم ترشيح أي فيلم بسبب ضعف مستوى الأفلام، ولكنها أشادت بمستوى الأفلام هذا العام، خلال بيان صحفي: «إذ كانت اللجنة قد رأت العام الماضي، عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضًا على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأعمال المعروضة لهذا العام».

تفاصيل الأفلام العربية المرشحة لجوائز أوسكار أفضل فيلم دولي

كانت البداية مع تونس، التي اختارت فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، وعُرض للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويجمع في تناوله بين القالب الروائي والوثائقي، إذ يروي قصة «ألفة» التي التحقت ابنتاها المراهقتان بنتظيم داعش الإرهابي، بينما اختارت المغرب الفيلم الوثائقي «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير، وعُرض ضمن مسابقة «نظرة ما» في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

ومثّل فيلم «المرهقون» للمخرج عمر جمال، الترشيح اليمني الثالث لجائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في تاريخها، وعُرض للمرة الأولى في الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائي، وحصل على جائزة الجمهور في المهرجان، بينما وقع اختيار العراق على فيلم «جنائن معلقة» إخراج أحمد ياسين الدراجي، عُرض الفيلم لأول مرة في قسم آفاق في الدورة الـ79 لمهرجان فينيسا السينمائي، وكان أول فيلم عراقي على الإطلاق يتم اختياره من قبل مهرجان فينيسيا.