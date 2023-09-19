إغلاق مصنع مواد غذائية يستخدم خامات مجهولة المصدر في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام بمديرية التموين بالإسكندرية، إنه جرى شن حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص ولحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، ولم يتمكن من إثبات مصدر المواد الغذائية، ما يهدد حياة المواطنين ويعرضهم للخطر.

التحفظ على المضبوطات

وأضاف «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة تحفظت على الأصناف والكميات الموجودة بالمصنع، وهي عبارة عن 138 كرتونة معجون صلصة داخل كل كرتونة 12 عبوة بإجمالي كمية قدرها 1620 عبوة، و120 كرتونة خل أبيض طبيعي داخل كل كرتونة 12 زجاجة، بإجمالي 1440 زجاجة، و400 كيلوجرام معجون صلصة داخل 2 برميل مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات، ومشكوك في سلامتها.

وأضاف أن الحملة تحفظت أيضا داخل المصنع 70 كرتونة سمن زنة الواحدة 25 كيلوجراما باجمالي كمية قدرها 1750 كيلوجراما مجهولة المصدر، عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.