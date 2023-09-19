بأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه.. كيف تحصل على قطعة أرض ضمن مشروع «سكن»؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 522 قطعة أرض بالمرحلة الثالثة من أراضي مشروع «مسكن»، المتنوعة بين متوسط ومتميز وأكثر تميزا، ووزعت كالآتي:

- 329 قطعة أرض متوسطة في «برج العرب، السادات، أسوان الجديدة، طيبة، أخميم، غرب قنا، ناصر»

- 155 قطعة أرض متميزة في «بني سويف الجديدة، الشروق، الفيوم، برج العرب، حدائق أكتوبر، الصالحية الجديدة».

- 38 قطعة أرض أكر تميزا، في «المنصورة، العبور، القاهرة الجديدة».

موعد طرح الأراضي السكنية

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أنّ 21 من شهر أكتوبر المقبل، هو آخر موعد للطرح، موضحة أنه بدأ منذ 22 أغسطس 2023.

طريقة الدفع والسداد

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سعر مقدم الحجز وهو «25 ألف جنيه، أو 100 ألف جنيه، أو 350 ألف جنيه»، موضحة أنّ طريقة سداد قيمة الأرض المتبقية يكون على 3 أقساط سنوية، وهذا بخلاف فائدة البنك المركزي، منوهة أنه عند الامتناع عن دفع قيمة قسطين متتاليين، يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

الإطلاع على كراسات الشروط للأراضي

- للإطلاع على كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط اضغط هنـــــــــا.

- للإطلاع على كراسة شروط أراضي الإسكان المميز اضغط هنــــــــــا.

- للإطلاع على كراسة شروط أراضي الإسكان الأكثرا تميزا اضغط هنـــــــــا.

- للدخول على رابط موقع «مسكن» للتسجيل اضغط هنــــــــــا.