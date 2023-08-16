مركز جمال عبدالناصر ينظم ورشة عن «التعلق» لتأهيل المقبلين على الزواج

ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية في الإسكندرية ورشة تدريبية عن «نظرية التعلق»، تبدأ من الخميس 17 أغسطس وتستمر لمدة 3 أيام.

مبادرة «يجعله عامر» لتأهيل المقبلين على الزواج

تأتي هذه الورشة في ختام المرحلة الأولى من مبادرة «يجعله عامر» لتأهيل المقبلين على الزواج، والتي بدأها المركز بلقائين نظريين عن أسس الزواج ولماذا نتزوج؟ وأيضا عن أوهام الحب والزواج.

وذكر المركز أنّ نظرية التعلق تصف طبيعة العلاقات طويلة المدى بين البشر وخاصة البالغين، تشمل الصداقات والشؤون العاطفية والعلاقات الرومانسية، وأحيانًا في العلاقة بالجمادات، والتي تُعرف باسم الكائنات الانتقالية.

اختبار نمط التعلق الذاتي

وفيما يخص الورش سيتناول اليوم الأول اختبار نمط التعلق الذاتي ومناقشة نمط التعلق الاول النمط القلوق، وما أبرز سماته؟ وكيفية فهمها والتعامل معها، ويتضمن اليوم الثاني نمط التعلق المتجنب وأبرز سماته واليوم الثالث والأخير يُناقش نمط التعلق الآمن وغير المنتظم وأبرز سماتهم والتعامل معهم.