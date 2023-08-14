قبل إعلان تنسيق المرحلة الثانية.. اعرف الجامعات التكنولوجية المعتمدة

ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، لطلاب الثانوية العامة الذي أتاح لهم مجموعهم في التسجيل في مرحلة التنسيق الأولى الذي أغلق باب التسجيل بها الخميس الماضي.

قبل تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف على الجامعات التكنولوجية المتاحة

وفي ظل بحث الطلاب وأولياء الأمور على المعاهد والجامعات والكليات المختلفة المتاح التسجيل فيها مع بداية تنسيق المرحلة الثانية، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لطلاب الثانوية العامة قائمة رسمية تضم أسماء الجامعات التكنولوجيا المعتمدة لديها، والتي تضم العديد من التخصصات المختلفة والمطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا وإقليميا، وهي جامعات تم إنشاؤها في سنة 2019، كالتالي:

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة الدلتا التكنولوجية.

- جامعة بني سويف التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي، رابطا إليكترونيا لطلاب المرحلة الأولى لمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات، بمجرد إعلانه رسميا خلال الساعات المقبل، وذلك من خلال اللينك هنا لمعرفة ترشيح الكليات للذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.