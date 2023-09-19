اختيار المخرج عمرو سلامة في لجنة تحكيم جوائز «إيمي» العالمية

كشف المخرج عمرو سلامة عن اختياره ضمن لجنة تحكيم جوائز «إيمي» للأعمال التلفزيونية العالمية، وذلك وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «سعيد باختياري للمشاركة في لجنة تحكيم جوائز الـ(إيميز) للأعمال التلفزيونية العالمية.. شرف لي أني شاركت في اختيار الأفضل في أعمال التلفزيون من حول العالم كله».

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان مشاركة عمرو سلامة في مهرجان الجونة السينمائي بتجربة جديدة من خلال فيلم روائي قصير بعنوان «60 جنيه»، ومن المقرر أن يفتتح الفيلم فعاليات الدورة السادسة من المهرجان في 13 أكتوبر المقبل، ليكون أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة.

تفاصيل جوائز «إيمي» للأعمال التلفزيونية العالمية

وتكرم جوائز إيمي الدولية في نسختها الـ51، والتي تقدمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية (IATAS)، أفضل الأعمال التلفزيونية الدولية التي أُنتجت خارج الولايات المتحدة الأمريكية وعرضت على مدار عام 2022، سيتم الإعلان عن الأعمال المرشحة للجوائز في 14 فئة خلال سبتمبر الجاري، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقام في مدينة نيويورك يوم الاثنين 20 نوفمبر المقبل.