أسعار حلاوة المولد في المحلات.. كيلو «الملبن» بـ40 جنيها

مع قرب حلول موسم المولد النبوي الشريف تتزين المحال التجارية بالحلوى، والتي تشهد رواجا كبيرًا، لزيادة الطلب عليها من قبل المسلمين.

أسعار حلاوة المولد في المحلات

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار حلاوة المولد في المحلات، وفقًا لمتوسط السعر في الأسواق المحال التجارية الشعبية.

أسعار حلاوة المولد النبوي

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 2 كيلو: نحو 132 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 1 كيلو: نحو 75 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو السمسمية: من 100 إلى 110 جنيهات.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن السادة: من 40 إلى 45 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الفولية: من 100 إلى 110 جنيهات.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن الحبل عين الجمل: من 180 إلى 190 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الحمصية: من 100 إلى 115 جنيها.