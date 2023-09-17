سعر كيلو حلاوة المولد 2023.. «المشبك» يبدأ من 12 جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن حلوى المولد النبوي الشريف، لذلك يتساءل العديد من المواطنين الفترة الحالية، عن سعر كيلو حلاوة المولد 2023، إذ تختلف الأسعار حسب المنطقة والمحل، وذلك بحسب ما صرح به إبراهيم فوزي، أحد باعة الحلوى بمنطقة الدقي لـ«الوطن».

إقبال المواطين على شراء حلوى المولد النبوي

وأضاف «فوزي» أن سعر كيلو حلاوة المولد 2023، يختلف من عام إلى آخر في ظل تباين الأسعار، وفقًا للمنطقة والمحل اللتان يفضل المواطن الشراء منهما، كما تشهد الأسواق المصرية الفترة الحالية، إقبالاً من جانب المواطنين على شراء الحلوى، وذلك استعدادًا لاستقبال المولد النبوي الشريف.

وتابع أن نسبة إقبال المواطنين على الشراء متقاربة من العام الماضي في ظل تزايد الإقبال على شراء الفولية والحمصية والملبن والبندقية والسمسمية، كما أن هناك توقعات باستمرار إقبال المواطنين على الشراء حتى يوم المولد النبوي الشريف الموافق 27 من الشهر الجاري.

سعر كيلو حلاوة المولد 2023

وأوضح أحد باعة الحلوى بمنطقة الدقي، أنّ قرص البسيمة يبلغ في الأسواق المصرية 35 جنيها ويصل سعر قرص الحمصية إلى 70 جنيهًا، كما يسجل سعر ملبن عين الجمل 58 جنيهًا والسمسمية 40 جنيها، ويبلغ سعر قرص البندقية 75 جنيهًا، فيما يسجل سعر قرص الكاجو 75 جنيهًا، والشكلمة 48 جنيهًا ويباع قرص الفستقية بـ65 جنيهًا.

وأشار «فوزي» إلى أن يبلغ سعر قرص المشبك 12 جنيهًا، ووصل سعر باكيت مربى بندق إلى 20 جنيهًا، وبالنسبة لعلب الحلوى الجاهزة تتراوح بين 145 و595 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد 2023 في مناطق أخرى

وبالنسبة لسعر قرص الحمصية في منطقة وسط البلد وباب اللوق وعابدين، يتراوح بين 30 و35 جنيهًا، وقرص المشبك 35 و45 جنيهًا، والفولية 25 و30 جنيهًا، فيما يتراوح سعر قرص السمسمية بين 40 و45 جنيهًا، وقرص الكاجو بين 90 و95 جنيهًا، والملبن يبدأ من 50 جنيهًا.

ويسجل قرص الفسدقية 105 جنيهات، فيما يتراوح سعر السودانية بين 30 و42 جنيهًا، وذلك وفق الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.