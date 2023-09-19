إصابة شخص في هجوم جوي روسي على لفيف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنَّ وقوع انفجارات في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إذ قال مسؤولان بالمنطقة إن الهجوم الروسي أصاب رجلًا، وتسبب في حريق كبير بأحد المستودعات الصناعية.

وقال مكسيم كوزيتسكي، حاكم منطقة لفيف على تيليجرام: «تمّ العثور على امرأة ورجل تحت الأنقاض في لفيف»، مبينًا أنَّ المعلومات الأولية تشير إلى أنَّ المرأة لم تصب بأذى، أما الرجل في حالة خطيرة.