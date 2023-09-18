«الزراعة»: تجريع 1340 رأس ماشية لصغار المربين في جنوب سيناء مجانا

أطلق مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، اليوم، قافلة بيطرية إلى محافظة جنوب سيناء لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنّ القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

ولفت إلى اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 129 حالة، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ164 حالة، وعلاج الطفيليات الدخلية لـ866 حالة، وإجراء 9 عمليات جراحية، فضلا عن تحصين 173 بالتحصينات غير السيادية، وتجريع 1341 حالة لـ246 مستفيدا من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.

وأكد أنّ ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعي.