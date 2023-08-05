«صباح الخير يا مصر»: شركة تحوّل 5 مليارات كيس بلاستيك إلى بلاط صديق للبيئة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شركة مصرية ناشئة تصنع بلاطاً صديقاً للبيئة من البلاستيك».

تحويل أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك إلى بلاط صديق للبيئة

وتعمل الشركة على تحويل أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك إلى بلاط صديق للبيئة وبكفاءة أقوى من الأسمنت وتعمل هذه التقنية على منع دخول أطنان النفايات إلى البحر المتوسط وخفض مستويات الانبعاثات من قطاع البناء.

تحويل مخلفات البلاستيك لمنتج مفيد للبشرية

وقال صاحب الشركة: «الفكرة هي التركيز على مخلفات البلاستيك وتطويعها في منتج مفيد للبشرية وفي الوقت ذاته نتخلص من التأثير السلبي لها، على الجانب الآخر، صناعة مواد البناء من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة في العالم بسبب الانبعاثات الكربونية التي تصدر من الأبنية وصناعة الأسمنت، وبالتالي، فقد عملنا على استخدام مخلفات البلاستيك وتحويلها إلى مواد البناء حتى تكون صديقة للبيئة دون أي انبعاثات كربونية مضرة بالبيئة».

وأضاف: «نهدف إلى تدوير أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك بحلول عام 2025».