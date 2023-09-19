أسعار اللحوم والدواجن في منفذ مدرسة الزراعة بالزقازيق وفاقوس

أعلنت مدرسة الزراعة في الزقازيق وفاقوس بمحافظة الشرقية، عن تخفيضات على أسعار اللحوم والدواجن في المنفذ المخصص لبيع تلك المنتجات.

أسعار اللحوم في منفذ مدرسة الزراعة

وأكدت المدرسة الثانوية الفنية الزراعية، في بيان، أن الأسعار مخفضة لفترة محدودة، وجاءت على النحو التالي:

- كيلو لحم جاموسي ومفروم وكبدة 200 بدلا من 220 جنيها.

- كيلو لحم بقري 240 بدلا من 260 جنيها.

- كيلو لحم ضاني 250 بدلا من 270 جنيها.

- كيلو البط بعد التنظيف 100 بدلا من 110 جنيهات.

أسعار اللحوم قبل التخفيضات

وأوضح البيان، أن أسعار المنتجات منخفضة بالمقارنة بالمنتجات في المحلات والأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الأسعار خارج التخفيضات كالتالي:

- كيلو لحم جاموسي 220 جنيها.

- كيلو جاموسي قليل الدهن 230 جنيها.

- كيلو لحم مفروم جاموسي 220 جنيها.

- كيلو كبدة جاموسي 220 جنيها.

- كيلو لحم بقري 260 جنيها.

- كيلو لحم بقري دهن قليل 270 جنيها.

- كيلو عرق فليتو 270 جنيها.

- كيلو عرق تريبيانكو 270 جنيها.

- كيلو لحم موزة 270 جنيها.

- كيلو لحم بوفتيك 260 جنيها.

- كيلو لحم استيك 270 جنيها.

- كيلو لحم ضاني 270 جنيها.

- كيلو لحم ريش ضاني 270 جنيها.

- كيلو لحم فخدة ضاني 280 جنيا.

- كيلو كبدة ضاني 280 جنيها.

أسعار النعام والرومي

كما يبلغ سعر نصف كيلو لحم نعام 150 جنيها، وكيلو البط 110 جنيهات، ورومي كامل ودبوس رومي وقطع رومي وصدر رومي 170 جنيها، وبانيه رومي 230 جنيها، وعكاوي رومي 70 جنيها، وجوز سمان 55 جنيها، وجوز حمام 140 جنيها، وبانيه 150 جنيها، وراك فراخ 75 جنيها، وكبد وقوانص 70 جنيها.

أسعار الأسماك

وأشار البيان إلى أن سعر كيلو جمبري جامبو 240 جنيها، وسبيط 150 جنيها، وسمك فيليه 110 جنيهات، وسي فود 60 جنيها، وجندوفلي 65 جنيها، وسمك روسي 110 جنيهات، وسمك مكرونة 90 جنيها، وسمك رنجة 90 جنيها، ورنجة مخللة 95 جنيها.

أسعار اللحوم المصنعة

كما يبلغ سعر كيلو برجر لحم 230 جنيها، وكفتة حاتي 230 جنيها، وطرب 240 جنيها، وسجق 230 جنيها، وكفتة رز جملي 200 جنيه.