غلق 9 منشآت طبية مخالف في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنظيم حملات تفتيشية مفاجئة للمرور على 111 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 54 عيادات خاصة و7 عيادات تخصصية ومستشفيات خاصة، و32 مركزًا ومعملا من بينهم 11 مركز تعمل دون مرخص.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأكد «مكين» أن الحملات جاءت فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

في السياق، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 15 منشأة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشآت، وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفي الوقت ذاته جرى إعادة فتح منشأتين بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15 منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.