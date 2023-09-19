رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى نيويورك، لإلقاء خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والتوسع العسكري المتزايد للصين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصرح كيشيدا للصحفيين قبيل مغادرته طوكيو بأنه سينقل مفاهيم اليابان الفريدة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل الأمن البشري والتعاون الدولي المركز على الإنسان إلى الدول الأخرى، وأعرب عن رغبته في تنفيذ إنجازات قمة مجموعة السبع التي عقدت في مايو الماضي في هيروشيما.

وأشار مسؤولون حكوميون يابانيون إلى أنه من المتوقع أن يتحدث كيشيدا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه عن رؤيته لعالم يركز على التعاون بدلاً من الانقسام والصراعات، مع التأكيد على أهمية نزع السلاح النووي.

أهداف التنمية المستدامة والتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح المسؤولون أنه خلال فترة إقامته في نيويورك حتى يوم الجمعة المقبل، سيشارك كيشيدا في الأحداث التي تركز على القضايا العالمية، ومن بين هذه الأحداث، تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

وتخطط يوكو كاميكاوا التي تولت منصب وزيرة الخارجية للبلاد الأسبوع الماضي لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ ستكون هذه أول مشاركة لها كدبلوماسية كبيرة في منتدى دولي بارز.