ما هي الفئات التي يحق لها إضافة المواليد والزوجة على بطاقة التموين؟

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الفئات التي يحق لها إضافة المواليد والزوجة على بطاقة التموين، لابد وأن ينطبق عليها شرطًا أساسيًا بخلاف شرط استحقاق الأسرة للدعم.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في القرار 51 الذي نص على أحقية إضافة المواليد لبعض الفئات الأولى بالرعاية، أن الشرط الأساسي اللازم توافره في الأسرة الراغبة في إضافة المواليد أو الزوجة على البطاقة هو «ألا يكون عدد الأفراد المقيدين على البطاقة 4 أفراد أو أكثر».

الحد الأقصى لأفراد بطاقة التموين

وأشارت مصادر في وزارة التموين، إلى تطبيق قرار الحد الأقصى للأفراد على بطاقة التموين وهو 4 أفراد فقط، موضحة أنَّ الأسرة التي تتقدم بطلب إضافة الأبناء أو الزوجة لا يتمّ قبول طلبها إذا كانت البطاقة عليها 4 أفراد أو أكثر، إذا يأتي ذلك تطبيقا لقرار الحد الأقصى لأفراد البطاقة، منوهة إلى أنَّه يتمّ استكمال عدد أفراد البطاقة بعد طلب الإضافة (سواء طلب إضافة مواليد أو زوجة) إلى 4 أفراد فقط إذ انطبق عليها باقي الشروط الخاصة بكون الأسرة من الأولى بالرعاية وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أو حاملو كارت الخدمات المتكاملة، أو مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أو أبناء زوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة».