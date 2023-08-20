«التموين» تجري حصرا للمتقدمين بطلبات إضافة المواليد على البطاقات منذ 9 أشهر

تُجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، الحصر النهائي لأصحاب البطاقات التموينية المتقدمين بطلب إضافة المواليد وزيادة حصة بطاقة التموين من الدعم، لإجمالي الطلبات التي تسلمتها على مدار 9 أشهر ماضية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة حاليا بصدد الإعلان عن الحصر النهائي لعدد المتقدمين على طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، ليشمل الحصر على التالي:

- الأسرة التي يقل عدد أفراد بطاقتها التموينية عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 بحد أقصى.

- الأسرة التي لديها أبناء غير مضافين على التموين بشرط ألا يقل أعمارهم عن 4 أعوام.

- الأسرة التي ينطبق عليها شروط الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه منذ 9 أشهر وتحديدا منذ يوم 8 ديسمبر 2022، ويتقدم عدد كبير من أصحاب بطاقات التموين بطلبات إضافة المواليد على البطاقات بغرض تنزيل أبنائهم ممن لا يصرفون حصص الخبز المدعم أو السلع التموينية شهريا، وبالتالي زيادة مخصصات الدعم والمقررات التموينية للأسرة.

من هم المتقدمين بطلب إضافة المواليد على التموين؟

وشمل القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الفئات المسموح لهم التقدم بطلب إضافة المواليد على التموين، منذ إصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، أحقية 5 أسر في إضافة المواليد على البطاقات التموينية:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء زوجات الشهدات.

5- أبناء الأسر البديلة.