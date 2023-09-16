«إكس» يسلم 32 رسالة من حساب ترامب للمحكمة بقضية «تخريب» الانتخابات

كشف موقع التغريدات القصيرة «إكس»، تويتر سابقاً، عن تسليم 32 رسالة من حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى المحكمة المختصة بالنظر في قضية محاولة «تخريب» الانتخابات، كجزء من التحقيقات في الاتهامات الموجه للرئيس الجمهوري السابق، والتي تتضمن التزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفقًا لملفات المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخراً، ونقلتها شبكة (CNN) الأمريكية.

تويتر تسلم رسائل ترامب للمحكمة

واستأنف موقع «تويتر»، المعروف الآن باسم «إكس»، على حكم القاضي الذي فرض عقوبات على الشركة، بسبب تأخرها في تسليم السجلات من حساب ترامب، والتي وصلت إلى غرامة بنحو 350 ألف دولار، بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لمذكرة التفتيش.

وقال المدعون في مذكرة رسمية، إن المواد التي قدمها موقع التواصل الاجتماعي للمحكمة، تتضمن 32 عنصراً من الرسائل المباشرة، وهو ما يعتبر عدداً قليلاً من إجمالي الرسائل المطلوبة.

وفي أغسطس الماضي، كشف المدعون الفيدرالون أنهم تمكنوا من الوصول إلى السجلات الخاصة المرتبطة بالحساب، حيث حاول ترامب التلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، إذ حاول ترويج مزاعم كاذبة عن عمليات احتيال جماعي، وحث المسؤولين الحكوميين على تعطيل التصديق على النتائج.

لكن المحققين تمكنوا من الوصول إلى السجلات الخاصة المرتبطة بالحساب، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف أثرت الرسائل في التحقيق.

وتم الكشف عن تفاصيل ما حصل عليه المدعون، من خلال مذكرة تفتيش صدرت لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، حيث كانت جميع المحتوى والسجلات والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمراسلات المرسلة من أو المستلمة بواسطة حساب ترامب من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021، بما في ذلك محتوى جميع الرسائل المباشرة المرسلة من حساب ترامب أو المستلمة منه أو المخزنة في مسودة النموذج فيه أو المرتبطة به بطريقة أخرى.

كما طلبت المحكمة أيضاً جميع المحتويات والسجلات والمعلومات الأخرى المتعلقة بجميع التفاعلات الأخرى، بين حساب ترامب ومستخدمي تويتر الآخرين، من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021

معركة قانونية بين إكس والحكومة الأمريكية

وسرعان ما تحول التداول بين تويتر والحكومة الأمريكية، إذ حاول إزالة أو تغيير أمر عدم الافصاح، حيث أكدت الشركة أنها لن تفي بالموعد النهائي لأنها لم تتلق إشعاراً كافياً للقيام بذلك.

وقال موقع تويتر أيضًا إنه يشعر بالقلق من أن ترامب قد يسعى إلى تأكيد الامتياز التنفيذي (باعتباره رئيساً) على أجزاء من حسابه، وهي الحجج التي رفضها المدعون الفيدراليون.