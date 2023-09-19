«الرقابة النووية» تستقبل بعثة الوكالة الدولية لمراجعة متطلبات الأمان

استقبلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل بهدف التحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة بـGSR Part 2 حول «القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان»، وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

واستهلت البعثة عملها بالاجتماع مع الدكتور سامي شعبان، رئيس الهيئة والدكتور أسامة صديق نائب رئيس الهيئة، إذ أكدا أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بآلياتها المختلفة، ولاسيما البعثات التقييمية التي من شأنها تحديد نقاط القوة داخل المؤسسات الرقابية المختلفة، وكذلك تحديد أوجه القصور والعمل على مواجهتها بهدف تحقيق التطوير المستمر.

صياغة اللوائح والإجراءات التي تضمن أداء العمل بصورة مؤسسية

رافق الخبراء خلال مدة الزيارة وعمليات المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق وفريق العمل بإدارة الجودة، إذ جرى خلال الاجتماعات شرح أهم ما حققته الهيئة في مجال الإدارة المتكامل من خلال صياغة اللوائح والإجراءات التي تضمن أداء العمل بصورة مؤسسية، كما جرى تقديم عروض عن نظام الإدارة المتكاملة بالهيئة، ومدى توافقه مع متطلبات وإصدارات الوكالة والمواصفات الدولية في هذا الصدد مدعما بالأدلة.

كما جرى الاجتماع بين الخبراء والدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، والدكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل، إذ جرى خلال الاجتماعات شرح كيفية تبني الهيئة نظام مبتكر في إدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي، وأخيرا أهم ما تضمه معامل الهيئة من أحدث الأجهزة والتقنيات.

تطوير وتوثيق نظام الإدارة

وأكد الخبراء أن نظام الإدارة المتكامل بالهيئة يعكس بشكل واضح نضج المؤسسة، بالإضافة إلى التزام القيادة فيما يتعلق بالأمان، وانتهت البعثة بأن الهيئة من خلال الجهد الذي قامت به إدارة الجودة والتدقيق حققت إنجازا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها والذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويساهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة.

التكامل بين عناصر الأمان

أوضحت أن هناك فهم جيد للمتطلبات المتعلقة بالتوثيق وبالتكامل بين عناصر الأمان والصحة والبيئة والأمن والجودة والعامل البشري والتنظيمي والعناصر الاجتماعية والاقتصادية، بما لا يقوض الأمان داخل نظام الإدارة المتكامل بالهيئة.

تطوير برامج التدريب لسد الفجوات

وأثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى مشاركة ومتابعة ودعم الإدارة العليا لعملية انشاء وتطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز لتقييم كفاءات المناصب المختلفة في الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير برامج التدريب لسد الفجوات، وأخيرا المختبرات والمعدات والخبرات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة.

وفي ختام البعثة، أكد الخبراء أن الهيئة لديها نظام إدارة متكامل قوى والعديد من الخبرات والممارسات الجيدة وتتمتع بمكانة متميزة وقوية التي تمكنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.