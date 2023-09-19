رئيس جامعة حلوان: نجحنا في القضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي

صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنّ الجامعة تبذل جهدًا كبيرًا لتيسير الخدمات التي تقدمها، مشيرًا إلى أنّ هذا الاهتمام يأتي من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لما تقدمه الجامعة من خدمات للمستفيدين داخلها وخارجها، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ووصولاً إلى تحقيق ثقة ورضا العملاء.

جاء ذلك وفق البيان الصادر من جامعة حلوان، يفيد أنّ الجامعة استقبلت وفد المراجعين الخارجيين، لتجديد منح شهادة الأيزو في نظم الجودة الإدارية للعام التاسع على التوالي لعدد 34.

حضر الجلسة الافتتاحية للزيارة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، وفريدة أمناء الجامعة المساعدين ومجموعة من ممثلي الإدارات ومديري العموم ومرافقين الجودة من اعضاء الجهاز الادارى بالجامعة.

نظام الجودة ليس ورقيا فقط

و خلال الجلسة الافتتاحية، أكد «رفاعي» أنّ نظام الجودة ليس مجرد نظام ورقي فقط بل انعكس على ممارسات فعلية على أرض الواقع، فقد استطاعت الجامعة أن تحقق تحولاً رقميًا كبيرًا والقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي.

جامعة حلوان تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة الموارد البشرية

كما أشار نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ الجامعة تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة الموارد البشرية وتنمية قدراتها ومهاراتها وتحسين بيئة العمل و تطوير الأداء المؤسسي ونظام الحوكمة من خلال برامج تدريبية متخصصة.

كما أفادت الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة، أنّ الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة ووحدة جودة إدارية فاعلة وعددا مؤهلا من المراجعين الداخليين الذين يؤدون مهام المراجعة الداخلية للإدارات، لمتابعة استمرارية تطبيق متطلبات مواصفة الآيزو في نظم الجودة الإدارية بشكل فعلي وملموس.