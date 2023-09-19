هل يتوج الأهلي بالدوري حين يواجه المصري في الافتتاح؟.. «التعادل يحسم اللقب»

ضربة بداية يترقبها الملايين من مشجعي الأهلي، حين يقص حامل اللقب شريط افتتاح الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، بمواجهة مع المصري البورسعيدي، في الجولة الأولى اليوم الثلاثاء.

المصري كلمة السر في تتويج الأهلي بلقب الدوري في 4 مرات سابقة

على ستاد برج العرب بالإسكندرية، معقل مباريات الأهلي والمصري في السنوات الأخيرة، وعندما تدق الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، سيكون المارد الأحمر على موعد مع أولى مبارياته في المسابقة المحلية، التي يدخلها مدافعا عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي، وتوج به 43 مرة في تاريخه.

ويبدو أن مباريات الأهلي الافتتاحية أمام المصري البورسعيدي تمثل فأل خير على المارد الأحمر، إذ لم يسبق وواجه نادي القرن الأفريقي أبناء بورسعيد في أول مباراة بمسابقة الدوري إلا وتوج باللقب في النهاية.

التعادل كلمة السر في مباريات الأهلي والمصري الافتتاحية بالدوري

4 مرات، هي عدد المباريات التي جمعت الأهلي والمصري في افتتاح الدوري المصري على مر تاريخه، والغريب أن أيٍ من الفريقين لم ينجح في تحقيق الفوز في أي مباراة من المباريات الأربع التي جمعتهما في الافتتاح.

جميع مباريات الأهلي والمصري التي كانت تمثل ضربة البداية في الدوري المصري من قبل، انتهت بالتعادل بين الفريقين، ولكن المفارقة، أن في كل مرة يواجه خلالها المارد الأحمر نظيره البورسعيدي في الافتتاح، يتوج في النهاية باللقب.

الأهلي الذي خسر لقب بطولة السوبر الأفريقي مؤخرا، بعد السقوط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفٍ نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة الطائف بالسعودية يوم الجمعة الماضية، يسعى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أول فوز هذا الموسم، والذي سيكون بالتبعية أول انتصار للفريق على المصري في المباريات الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.