شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. تفاصيل العائد والحد الأدنى

تأتي شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، من بين مجموعة منوعة من الأوعية الادخارية، التي يقدمها البنك الأهلي المصري، وتتناسب مع جميع فئات وشرائح المجتمع، وتستحوذ على نسبة كبيرة من مدخرات العملاء، لما يوفره هذا النوع من الأوعية الادخارية عائد ثابت ومضمون، ومميزات أخرى يتم الحصول عليها من خلال ربط الشهادات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل ومميزات شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.

شهادات البنك الأهلي ذات العائدالشهري.. الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 19% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طوال المدة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. الشهادة الخماسية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 12.25% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طوال المدة.

بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

الشهادة الذهبية الجديدة بالعملات الأجنبية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار/ يورو.

- العائد على الشهادة: 15.5% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة.

- يحسب من يوم العمل التالي ليوم شراء شهادة الادخار.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة أهل مصر الدولاريه 7 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 4.9% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة.

- يحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

شهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 5% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة.

- العائد يحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.