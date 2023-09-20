«الصحة» توجه نصائح مهمة لأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي

وجَّهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد، قائلة إن على أولياء الأمور ضرورة التشديد على الطلاب بعدم مشاركة زجاجة المياه والأدوات المدرسية بين الأطفال، مشيرة إلى أن هذه العادة قد تعرضهم لانتقال الأمراض المُعدية وغير المُعدية لهم.

خطة وزارة الصحة والسكان لعام دراسي آمن

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن هناك خطة مُعدة لعام دراسي آمن بين الطلاب والأطفال أهمها التوعية الصحية بينهم من خلال اللافتات والتثقيف والحرص على التشديد على السلوكيات الخاطئة والبعد عنها للوقاية خطر الإصابة بالأمراض المعدية وغيرها والمضاعفات الناتجة عنها.

حصول الأطفال على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن على أولياء الأمور الحرص على حصول أولادهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة مع دخول فصل الخريف والشتاء، لافتة إلى أهمية الحصول عليه للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن اللقاح موجود في جميع فروع فاكسيرا على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابعت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية لا تشكل أي خطورة، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والرغبة فى النوم وهي أعراض طبيعية وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج سوى يومين راحة.