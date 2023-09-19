ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة داخلها مبلغ 2.9 مليون جنيه من زميلهم في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات سرقة سيارة ملاكي، داخلها مبلغ 2.9 مليون جنيه، أثناء توقفها أسفل مسكن مقدم البلاغ، بعدما أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، مندوب مبيعات وعاملان.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بسرقة السيارة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقال مندوب المبيعات، إنه عقد العزم على سرقة زميله في العمل، بعد الاستعانة بالمتهمين الآخرين.

وأوضح مندوب المبيعات أنه سلم المتهمين الآخرين نسخة من مفاتيح السيارة، والتي تتبعاها حتى وصولها إلى منزل مقدم البلاغ، قبل الاستيلاء عليها باستخدام المفاتيح المقلدة، ثم لاذا بالهرب.