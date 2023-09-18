حملة لجمع طني مخلفات من قاع البحر في الغردقة بمبادرة من السائحين

نجح عدد من الغطاسين من المصريين والأجانب، في جمع كميات من المخلفات تقدر بـ2 طن من قاع البحر، قبالة شواطئ مدينة مكادي جنوب الغردقة في مبادرة نظافة قاع البحر من المخلفات للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة وأجهزة المدينة والسلطات المختصة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

مبادرة نظافة قاع البحر بمشاركة أجانب

وأشار مروان سمير مسؤول بمدينة مكادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مبادرة نظافة قاع البحر بشواطئ مدينة مكادي جنوب محافظة البحر الأحمر، جاءت بمشاركة عدد من الغواصين من المصريين والأجانب بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية ونظافة قاع البحر لنشيط السياحة بشواطئ مدينة الغردقة.

جمع طني مخلفات من قاع البحر

وأضاف العميد محمد منصور، مدير أمن مدينة مكادي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة نظافة قاع البحر نجحت في جمع كميات من المخلفات تقدر بحوالي طنين، مؤكدًا أن المبادرة شهدت تعاونا من مختلف الجهات المختصة للحفاظ وحماية البيئة البحرية بشواطئ الغردقة .

نظافة شواطئ الغردقة

ومن جهته، كشف الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأجهزة تحرص على تنسيق مبادرة نظافة الشواطئ، بهدف الحفاظ على شواطئ الغردقة من المخلفات الضارة، تحت إشراف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.