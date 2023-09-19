ضبط 800 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 800 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط أحد المخازن السرية المخصصة لتهريب الدقيق

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط أحد المخازن السرية المخصصة لتهريب وتجميع الدقيق البلدي المهرب من المخابز البلدية للاتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط 16 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كيلوجراما خضراء اللون مخصص للمخابز البلدية إجمالي 800 كيلوجراما، وتم التحفظ عليهم، وتحرر بذلك محضر جنحة رقم 17012 جنح مركز شرطة بلبيس لــ 2023.