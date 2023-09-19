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بكين تستضيف محادثات بين الرئيسين الروسي والصيني في أكتوبر المقبل

كتب:

هانى حسن
02:26 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الرئيس الروسي ونظيره الصيني

الرئيس الروسي ونظيره الصيني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة إنترفاكس للأنباء عن نيكولاي باتروشيف، أمين عام مجلس الأمن الروسي، قوله اليوم الثلاثاء إنّ الرئيس فلاديمير بوتين، سيسافر إلى بكين في أكتوبر المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.

وقال «باتروشيف» خلال اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي: «نتطلع في أكتوبر إلى محادثات ثنائية شاملة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينج في بكين».

وأضاف باتروشيف أنّ بوتين سيشارك في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين بناءً على دعوة من «شي». 

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