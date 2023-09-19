باسل عادل: جمعنا توكيلات وقدمنا طلبا لتحويل كتلة الحوار إلى حزب

قال باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، رئيس كتلة الحوار، إنهم بصدد تحويل الكتلة إلى حزب، مشيرا إلى أنهم تقدموا للجنة شؤون الأحزاب صباح أمس بطلب رسمي، وبدأوا في جمع التوقيعات والعمل على الانتهاء من اجراءات تشكيل الحزب، موضحا أنهم يستهدفون الانتهاء من إعلان الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توكيلات تأسيس حزب كتلة الحوار

وأضاف رئيس كتلة الحوار في تصريح لـ«الوطن»، أنهم تمكنوا من جمع 31 توكيل في اليوم الأول من أصل 5000 توقيع، موضحا أن الكتلة لديها مفاجأة أخرى ستعلنها قريبا فور الانتهاء منها.

كتلة الحوار تدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية

وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أن الكتلة تدرس حاليا الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والدفع بمرشح رئاسي في الاستحقاق الدستوري القادم.

جدير بالذكر أن كتلة الحوار تم تدشينها كأول كيان سياسي من فعاليات الحوار الوطني بعنوان مجلس أمناء «كتلة الحوار»، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، وأساتذة علوم سياسية وإدارة أعمال بالجامعات.

أول بيان لكتلة الحوار

وأوضحت الكتلة في بيانها الأول الصادر في 25 مايو الماضي، أنه في يوم 23 مايو 2023 ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء «كتلة الحوار» ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات «ثمرات» الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.