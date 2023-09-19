أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 19-9-2023

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-9-2023، وتبيّن أنّ سعر المانجو السكري تراوح بين 25 إلى 40 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار البلح سيوي بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-9-2023، وفق الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

- سعر الأفوكادو من 80 إلى 100 جنيه.

- نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا.

- برقوق مستورد بسعر 30 لـ50 جنيهًا.

- سعر التفاح المستورد 30 لـ50 جنيهًا.

- الكمثرى المستوردة بسعر من 30 لـ60 جنيها

- أسعار البطيخ وزن من 3 لـ6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها.

- سعر كريز مسجلًا 50 إلى 60 جنيهًا.

- كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا.

- الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

- سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 17 جنيهًا أعلى سعر له.

- سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها.

- أسعار الموز واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 9 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة .

- موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه.

- وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.