محافظ أسيوط: عقد ندوات توعية للمزارعين لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم ندوات لتوعية المزارعين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات بقرى موشا والمطيعة وإسكندرية التحرير بمركز أسيوط، تزامناً مع اقتراب موسم حصاد محصول الذرة لافتًا إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الزراعة وجهاز شئون البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وشئون البيئة بالمحافظة لتكثيف ندوات التوعية للمزارعين بقرى ومراكز المحافظة.

وشدد «سعد» على ضرورة التوعية بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست» وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج»، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

عقد ندوات بمركز أسيوط

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم – إلى أن عقوبة المخالفين تصل للحبس مدة سنة وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مليون جنيه مصري، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتزامنًا مع موسم حصاد محصول الذرة، على أن تستمر تلك الحملات والندوات جميع قرى ومراكز المحافظة.

وأكد توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

مواجهة ظاهرة الكشف المحروق

كان محافظ أسيوط عقد عدة اجتماعات ولقاءات لتفعيل خطة مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتم خلالها تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة والبيئة والوحدات المحلية وذلك لمتابعة لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية كل في نطاقه لضبط أي حالات حرق للمخلفات الزارعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وفرض غرامات مالية على المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

ووجه المحافظ بأن تكون تلك الحملات بشكل دوري وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مع تقديم تقرير بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها موثقة بالصور للحفاظ على البيئة من التلوث فضلاً عن تكثيف حملات وندوات الارشاد والتوعية المزارعين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.