شركات السياحة: إتاحة التقدم مبكرا للحج يساهم في نجاح الموسم

قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إقدام وزارة السياحة والآثار على فتح باب التقدم للحج السياحي مبكرًا هذا العام سيكون له العديد من الفوائد التي تساعد على نجاح موسم الحج، موضحًا أنّ الفتح المبكر سيسهم في إنهاء كل إجراءات الحج السياحي بصفة مبكرة خاصة مع إعلان وزارة الحج السعودية أنّ حجز أماكن إقامة كل حجاج العالم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات ستكون بأسبقية الحجز.

جذب أعداد أكبر من المواطنين

وأضاف عنبي، لـ«الوطن»، أنّ فتح باب التقديم للحج السياحى مبكرًا سيساعد شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي على زيادة فترة تسويق البرامج ما يجعلها تجذب أعدادًا أكبر من المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

أسعار برامج الحج

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّه في حال لم تتضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام عند طرحها الأسعار النهائية للبرامج فإنّ ذلك لن يُؤثر على قدرة شركات السياحة على تسويق برامج الحج.

وتابع: «الحج السياحي بما حققه من نجاحات على مدار الأعوام الماضية بات قادرًا على جذب الشريحة الكبرى من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج».

ووفقًا لمصادر في وزارة السياحة والآثار، فإنّ اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة انتهت من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي وقدّمتها إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار؛ لدراستها واعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة.