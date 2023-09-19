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«دقيقة حداد» على أرواح رموز المسرح في المؤتمر الصحفي لشرم الشيخ المسرحي

كتب:

محمود الرفاعي
03:23 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وقف الحضور في المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، دقيقة حدادا على أرواح شهداء ورموز المسرح المصري، وبينهم الناقدة المسرحية الراحلة رنا أبو العلا، التي توفيت قبل عدة أسابيع.

تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وأعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، منح درع سميحة أيوب التقديري هذا العام للفنان والمخرج ياسر صادق، وكان المهرجان قد منحه العام الماضي للفنان القدير حسن العدل.

من المقرر أن ينطلق المهرجان منتصف نوفمبر المقبل، بمشاركة إيطالية ومصرية وعربية كبيرة.

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