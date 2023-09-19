ألمانيا تحظر جماعة «هامرسكينز» وتداهم منازل أعضائها

حظرت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، جماعة «هامرسكينز» النازية الجديدة، وداهمت منازل العشرات من أعضائها.

وقالت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، إنّ «حظر جماعة هامرسكينز في ألمانيا ضربة قوية ضد التطرف اليميني المنظم»، مُبينة أنّ «الحظر شمل الفروع الإقليمية للجماعة ومنظمتها الفرعية كرو 38»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

وأضافت: «بهذا الحظر، نضع حدًا للأنشطة غير الإنسانية لجماعة النازيين الجدد النشطة دوليًا في ألمانيا، ما يبعث بإشارة واضحة ضد العنصرية ومعاداة السامية».

وفي ألمانيا، يضم التجمع نحو 130 عضوًا، وخلال المداهمات التي جرت صباح اليوم في 10 ولايات، فتشت الشرطة منازل 28 من أعضاء الجماعة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من الأعضاء قد اعتقل.

وأوضحت «فيزر» أنّ الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الألمانية تعاونت بشكل مُكثف لأكثر من عام، مؤكدة: «عملنا أيضًا بشكل وثيق مع شركائنا الأمريكيين».

تعد منظمة «هامرسكينز» ألمانيا أحد فروع منظمة «هامرسكينز نيشن»، التي تأسست في الولايات المتحدة عام 1988، وفقًا لوزارة الداخلية الألمانية.