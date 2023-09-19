محافظ مطروح يناقش جهود تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من المنتج النهائي للمياه بعد المعالجة، بحضور اللواء ماجد البري، نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري الإدارات المعنية.

معالجة ثلاثية لمياه الصرف

وتناول الاجتماع الأهمية البيئية للمعالجة الثلاثية وحل نهائي لمشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش والاستفادة من مخرج المعالجة الثلاثية ومن القيمة المضافة سواء في ري الغابة الشجرية وزراعة الجزيرة الوسطى.

زراعة 2140 فدانا بالمياه المعالجة

وقال محافظ مطروح، في بيان، إن هناك مقترح بزراعة مساحة 2140 فدانا، ومناقشة الرؤية المطروحة لتنفيذها، مع تحديد حجم ومصادر المياه بالمحافظة التي تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب تصرف حوالي 120 ألف متر مكعب، ويوجد حاليا محطات معالجة بطاقة 90 ألف متر مكعب.

إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة 120 ألف م3

واستعرض اللقاء المقترحات ومنها إمكانية إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة 120 ألف متر مكعب، وإنشاء خزان للري سعة 5 آلاف متر مكعب بالقرب من الطريق الدولي الساحلي لري الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة مرسى مطروح والزراعات بالقرى السياحية، وإنشاء محطة لنقل المياه إلى الغابة الشجرية، وإنشاء خط السيب النهائي من أعمال المعالجة الثلاثية إلى أرض الغابة الشجرية بقطر ألف مم، وبطول حوالي 11 كيلومترا

يأتي ذلك بالإضافة لإنشاء خط السيب النهائي في أعمال المعالجة الثلاثية إلى خزان الري بقطر 300 متر، وبطول حوالي 4.5 كيلومتر، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية من محطة المعالجة بنظام التهوية الممتدة لإمكانية تغطية العجز الحالي من كمية الصرف الصحي المنتجة والطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة.