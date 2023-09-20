«التضامن» تعلن شروط الالتحاق بوظيفة رفيق مسنين

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بشروط العمل في وظيفة رفيق مسن، معلنة أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، للمساعدة في مهماته الحياتية اليومية، سواء في منزله أو غيرها من الأماكن التس يبقى بها المسن.

شروط العمل كمرافق مسن

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، إنه يشترط للعمل كرفيق لمسن، الآتي:

- أن يكون المتقدم على وظيفة رفيق مسن مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.

- ألا يقل سنه عن 20 سنة.

- ألا يزيد عمره عن 45 سنة.

- أن يكون المتقدم خاليا من الأمراض النفسية والجسدية بموجب شهادة طبية معتمدة في هذا الشأن.

- أن يقدم شهادة تحدد موقفه من التجنيد بالنسبة وهذا بالنسبة للذكور بشرط أن الشهادة توفي بحسبن السير والسلوك.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة الشريكة.

- اجتياز المتقدم للبرنامج التدريبي الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي.

أهداف مهنة رفيق المسنين

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من مهنة رفيق مسن، هو التالي:

- تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية.

- الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته.

- توفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.

- تخفيف الضغط علي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين.

- توفير وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق مسن.