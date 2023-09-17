مستشار وزيرة التضامن: 36.5 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس

أشاد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه العديد من المشروعات الخدمية بقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، وخاصة زيادة الفئات المالية الممنوحة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪، مؤكداً أن هدف الزيادة مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار. وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن «السيسى» يولى اهتماماً كبيراً بالأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً لتوفير أعلى درجات الحماية الاجتماعية، وإن الدولة قدمت دعماً نقدياً مشروطاً للفئات الأوْلى بالرعاية، لإخراج المواطن من الفقر، ومحاربة عمالة الأطفال والزواج المبكر، والقضاء على الأمية.

بعد توجيهات الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة من برنامج «تكافل وكرامة»، كم عدد الزيادات التى حصلت عليها تلك الفئة خلال العام الجارى؟

- توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ليست الزيادة الأولى خلال عام ٢٠٢٣، لكنها الزيادة الثالثة، فالزيادة الأولى كانت فى شهر أبريل بنسبة ٢٥٪، والثانية كانت ممثلة فى زيادة عدد المستفيدين بواقع ٥٫٢ مليون أسرة، أى ما يقرب من ٢٢ مليون مواطن، والزيادة الثالثة هى التى وجَّه بها الرئيس، يوم السبت الماضى، وسط أهالى قرية سدس الأمراء ببنى سويف.

مستحقات «تكافل وكرامة» زادت 40% خلال ٢٠٢٣

والدولة تسعى لإخراج «الأكثر احتياجاً» من دائرة الفقر

وكم بلغت نسبة زيادة الدعم النقدى لـ«تكافل وكرامة»؟

- زيادة المقابل المادى لبرنامج تكافل وكرامة خلال عام ٢٠٢٣ وصلت إلى ٤٠٪، منها زيادة أبريل الماضى بواقع ٢٥٪، والأخيرة هى زيادة الـ١٥٪، حيث يصل إجمالى ما سيحصل عليه المستفيد إلى ٦٣٠ جنيهاً بدلاً من ٤٥٠، وبالنسبة لمعاش كرامة سيصل إلى ٤٩٠ جنيهاً، وذلك للحد من تداعيات التضخم العالمى الذى يشهده العالم أجمع، وارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأتى تلك القرارات فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس السيسى للأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً، لتوفير أعلى سبل ودرجات الحماية الاجتماعية لهم.

كم عدد المستفيدين من توجيهات الرئيس وقراراته خلال زيارته إلى قرية «سدس الأمراء»؟

- عدد المستفيدين من قرارات الرئيس وصل إلى ٣٦٫٥ مليون مواطن فيما فوق، منهم ١٠ ملايين مواطن من مستفيدى المعاشات، و٤٫٦ من العاملين بالدولة، و٢٢ مليون مواطن من مستفيدى برنامج الدعم النقدى لـ«تكافل وكرامة».

ماذا عن موعد تطبيق زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ«تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪؟

- يجرى حالياً دراسة تطبيق وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بزيادة دعم تكافل وكرامة، وهذا سيعلن عنه فى بيان رسمى من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

ما ثمار توجيهات وقرارات الرئيس بالتوسع فى الحماية الاجتماعية؟

- بفضل توجيهات الرئيس السيسى قدمت الدولة دعماً نقدياً مشروطاً للفئات الأوْلى بالرعاية، بهدف إخراج المواطن من الفقر إلى دائرة الحياة الكريمة، وهذه المشروطية تشمل محاربة عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات، والقضاء على الأمية، واستمرار الأبناء فى العملية التعليمية، فالدولة أنفقت قرابة 121 مليار جنيه على الدعم النقدى والدعم يصل لأكثر من 5 ملايين أسرة، وهذا يعنى أن أكثر من ربع الشعب المصرى يحصل على دعم نقدى رغم أزمات الغلاء والحروب، ما يُعد دليلاً على انحياز الرئيس للمواطن البسيط.

كيف استطاعت الدولة التوسع فى تغطية الحماية الاجتماعية؟

- الدولة استطاعت التوسع بنطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية ووصلت إلى نحو 4583 قرية و25 ألف تابع بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لا سيما محافظات الصعيد التى ظلت مهملة لعقود طويلة.

دعم ورعاية الأكثر احتياجاً

اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية بدأ منذ 2015 فى عهد الرئيس السيسى، إذ كان الأمر بمثابة خطوة استباقية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى الذى انطلق فى نوفمبر 2016، وبدأ من خلال تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية، والدعم النقدى المشروط للفئات الأوْلى بالرعاية عبر برنامج «تكافل وكرامة» الذى نفذته وزارة التضامن بالتعاون مع البنك الدولى فى 2015، والآن قد أصبحت مخصصات مصر لبرامج الحماية الاجتماعية هى الأكبر على مدار تاريخها مقارنة بالناتج الإجمالى المحلى.