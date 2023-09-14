«التضامن الاجتماعي» توضح الخدمات المقدمة خلال برنامج «فرصة»

يمثل برنامج «فرصة» منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، لاستكماله منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الخدمات المقدمة خلال برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى.

الخدمات المقدمة خلال برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

- إذا كنت من مستفيدي تكافل وكرامة أو من المرفوضين وتريد الاستقلال، سواء كنت تبحث عن وظيفة أو تمتلك حرفة أو لا تمتلك، فإن برنامج فرصة تم تصميمه ليساعدك ويقف معك من خلال الخدمات التالية:

1- يوفر اختبارات التعرف على قدراتك ومهاراتك وميولك واتجاهاتك في العمل.

2- يساعدك في البحث عن وظيفة ويوفر لك التدريب لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر والأفراد، وتطوير المهارات للمساهمة في إيجاد فرص عمل.

3- يدرس متطلبات سوق العمل المصرية، ويربط بينك وبين أرباب العمل.

4- يوفر إمكانية الحصول على معلومات عن فرص العمل من خلال أندية البحث عن وظيفة وتوفير خدمات الإرشاد والمتابعة.

5- يوفر لك أدوات الإنتاج والتدريب عليها كي تعمل وتنتج بشكل مستقل.

6- يساعدك في تأسيس مشروع صغير مع بنك ناصر ومؤسسات تمويلية أخرى.

7- يوفر لك التدريب على تأسيس وإدارة المشروع والشمول المالي والتسويق والمشورة.

8- يوفر ورشا جماعية وأماكن للإنتاج في حاضنات الأعمال متناهية الصغر المختلفة.