«شعبة الذهب»: توقعات بتغيرات في أسعار المعدن الأصفر هذا الأسبوع

بالرغم من حركة الارتفاع التي تشهدها الأسواق العالمية اليوم لا تزل أسعار الذهب عالقة في منطقة محايدة متأرجحا بين إجراءات ومحاولات احتواء التضخم ومخاوف ركود شامل محتمل ليسجل أعلى مستوى عند 1935 وأدنى مستوى عند خط 1900 دولار للأوقية، بينما يتم تداول العقود الآجلة لشهر ديسمبر عند 1945.60 دولار للأوقية دون تغيير تقريبا عن إغلاق يوم الجمعة الماضي وللأسبوع الرابع علي التوالي بما يشير بقوة إلى توازن السوق حاليا وانتظار المناخ المناسب للارتفاع وفقا لمعظم المحللين.

موجة جديدة من التغييرات في سعر الذهب

ينتظر الذهب موجة جديدة من التغيرات خلال الأسبوع الجاري حيث يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية المحدثة عقب اجتماعه السادس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والذي يعقد ثمانية اجتماعات خلال العام للتصويت على قرارات وسياسات الفيدرالي، وبالرغم أنه من غير المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بناء على استطلاع رأى المحللين بنسبة تتخطي 80%؛ إلا أنه من المتوقع أن يحافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على موقف متشدد وتصريحات عنيفة بشأن السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.

ويرى هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أنه على الرغم من إعلان العديد من البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية إلا أن واقع الرسالة العامة بين البنوك المركزية العالمية أن ارتفاعات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها والسياسة النقدية بدأت تفقد فعاليتها مع تزايد المخاوف من ركود شامل وهذا أمر يدفع الذهب للصعود بالأسواق العالمية وعلى الأسواق المحلية بالتبعية.

وأوضح أن الذهب سيواجه صعوبة في تجاوز مستوى 1980 دولارا قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل، إلا أن الأسوق العالمية تستعد لارتداد فني مع بداية الربع الأخير من العام الحالي.

وأشار «المنيب» إلى أن المرونة والاستقرار فوق 1900 دولار بالرغم من التحديات العالمية تدعم الاتجاه الصعودي للذهب على المدى الطويل، والتوقعات الصعودية لأسعار الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة مع بداية العام الجديد، إذ أظهر الذهب مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الحالية واستطاع الحفاظ على مستوى فوق 1900 دولار للأوقية بالرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق على مدار عام كامل حتى بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون 1900 دولار للأوقية وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر، ظل الذهب مرنا، ما يشير إلى المسار الصعودي المتوقع لسعر المعدن الثمين مع تحسن الطلب.