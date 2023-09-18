أسعار سبائك الذهب اليوم.. كم بلغت تراجع قيمتها خلال تداولات أمس؟

تُعتبر السبائك الذهبية من أفضل القطع التي يرغب الكثيرون في اقتنائها ممن لديهم فائض مادي لحفظ قيمة المال لفترة طويلة، خصوصًا أنّها تتميز بالعديد من المميزات، مقارنةً بالمشغولات الذهبية، لذلك يتجه الكثيرون لمعرفة أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18-9-2023.

أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين

وخلال الأيام الحالية، تشهد أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤثر بالتالي على أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين في مصر ويجعلها تتراجع، وهي فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله عقب انتهاء الشهادات البنكية الخاصة به، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

لماذا انخفضت أسعار السبائك؟

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم استقرار بعد انخفاضها أمس، نتيجة تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، ومع انخفاضات أسعار الذهب، يمكن لمن يرغب في شراء السبائك شراء سبيكة بسعر أقل من 740 جنيهًا، إذ سجلت السبيكة عيار 24 وزن 0.25 جرام نحو 735 جنيهًا للسبيكة، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1361 جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 2562 جنيهات

وسجلت سعر السبيكة عيار 24، وزن جرام واحد، حوالي 2562 جنيهات للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام، 6392 جنيهات، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 12 ألفا و784 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات، مبلغ 25 ألفا و568 جنيها، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 127 ألفًا و842 جنيهًا، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.